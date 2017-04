Kelly Rowland a déclaré qu’avoir eu Titan, son premier enfant, l’a rapprochée de son époux. L’interprète de « Kissies Down Low » a souhaité remercier son mari, Tim Witherspoon, pour l’avoir toujours « supporté » et pour avoir été si compréhensif pendant sa grossesse. « Cela a réussi à nous rapprocher. » a-t-elle avoué. « D’une certaine façon, nous avons dû faire face à ça ensemble. » Elle se sent reconnaissante d’avoir eu un mari « si adorable », car il trouvait toujours « un moyen d’être là » pour la réconforter.

Les six semaines après l’accouchement ont été difficiles pour la chanteuse,et cela lui a semblé durer une éternité. Mais la star affirme que Tim a été un vrai « gentleman » en respectant son intimité. Par la suite, Kelly et son chéri sont restés soudés en se partageant des moments à deux. Selon la belle brune, « c’est un bon objectif à avoir. » Par ailleurs, l’ancienne star des Destiny’s Child envisagerait une seconde grossesse et voudrait avoir recours à une nouvelle chirurgie mammaire, une fois que son deuxième enfant sera né.