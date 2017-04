Victoria Beckham fête aujourd’hui son anniversaire, et à 43 ans, Victoria est une femme épanouie et comblée. Femme accomplie, mère aimante et businesswoman, elle gère parfaitement sa vie professionnelle et personnelle.

Victoria est née le 17 avril 1974 à Harlow, en Angleterre. Depuis toute petite, Victoria Caroline Adams rêve de devenir célèbre. Un rêve qui deviendra rapidement réalité car, à seulement 20 ans, elle intègre alors un girls-band : les Spice Girls. Sous le nom de « Posh Spice , la snob », elle voit sa carrière décoller. Le succès est au rendez-vous et « Wannabe » devient l’un de leur plus célèbre tube.

Apres le succès mondial de sa bande, la belle anglaise tente sa chance en solo. Elle sortira 3 albums qui ne seront pas un grand succès, mais c’est riche de cette expérience que Victoria décidera d’abandonner sa carrière de chanteuse pour se consacrer à sa deuxième passion, la mode. Elle va alors devenir une styliste internationalement reconnue, en créant une ligne à son nom.

En 2007, Victoria devient la 52ème femme la plus riche du Royaume-Uni, et la 19ème plus riche du pays, deux titres bien mérités pour la belle brune.

Coté vie privée, 2014 fut une année riche en rebondissements. Avec l’anniversaire de ses 15 ans de mariage avec David, et malgré le scandale de Rebecca Loos des années auparavant, le couple est aujourd’hui plus amoureux et soudés que jamais.

A 43 ans, Victoria aura tout fait : chanteuse, danseuse, styliste, créatrice et femme d’affaires. Elle ne cesse d’avancer et de progresser dans la vie, d’autant plus qu’elle peut compter sur le soutien inconditionnel de David Beckham et leurs enfants. La vie de Victoria fait rêver, et ce n’est pas pour rien.