Elle l’a annoncé, Caitlyn Jenner ne couchera plus jamais avec une femme. L’Américaine de 67 ans – autrefois connue sous le nom de Bruce Jenner avant son changement de sexe – a déclaré qu’une nouvelle relation avec une femme n’était pas dans ses plans.

A l’occasion de la sortie de son prochain roman, « The Secrets of My Life », la star de télé réalité s’est confiée à Radar Online, elle a dit: « Une futur femme? Pas pour l’instant et peut-être jamais »

La vedette de « Keeping Up With Kardashians » – anciennement mariée à Kris Jenner, Linde Thompson et Chrystie Jenner – a expliqué que le sexe ne faisait pas partie des choses les plus importantes dans sa vie.

Cependant, Caitlyn n’a jamais passé une nuit de passion avec un homme dans le passé et elle envisage peut-être de remédier à ça. L’ex athlète a déclaré: «Je n’en ai jamais eu envie… Mais peut-être qu’avec cette opération je changerais d’avis. »

Aujourd’hui, Caitlyn a révélé qu’elle se sentait « merveilleuse » et « libérée ». Elle dit « vivre authentiquement pour la première fois ». Son livre « The Secret of My Life » sera publié le 25 avril.