Les cambriolages semblent monnaie courante à Hollywood. Le site TMZ vient de révéler que Drake avait lui-même été victime d’un vol à son domicile, le 3 avril dernier. Si le canadien n’était pas chez lui, c’est un membre de son équipe qui a trouvé une jeune femme de 24 ans en train d’essayer des vêtements du rappeur dans sa chambre. La police est ensuite intervenue et a arrêté cette inconnue, qui a assuré qu’elle avait eu l’autorisation de rentrer chez Drake. Elle a également confié avoir bu ses bouteilles de Pepsi, Sprite et son eau Fiji. Si cette voleuse semble plutôt être une fan obsédée, la police ne sait toujours pas comment elle a réussi à entrer chez l’interprète de « Hotline Bling ». Elle devrait être jugée pour cambriolage dans les semaines à venir. Cette histoire n’est pas sans nous rappeler un autre vol dont Dreezy a été victime. Le mois dernier, un sans-abri avait été condamné à un an de prison, pour avoir volé des bijoux dans le bus de la tournée du chanteur. Il s’était introduit dans le véhicule, alors que Aubrey Graham, de son vrai nom, donnait un concert à Phoenix, dans l’Arizona. L’homme avait ensuite été arrêté alors qu’il essayait de s’introduire dans la chambre universitaire d’une jeune femme.

