Chris Pratt ne peut pas se séparer de sa famille. Le beau gosse a récemment confié que sa femme Anna Faris et leur fils de 4 ans Jack l’avaient accompagnés lors de la tournée promotionnelle des "Gardien de la Galaxie Vol.2". Selon lui, avoir sa famille à ses côtés lui a permis de "garder les pieds sur terre", car il a parfois "la tête dans les étoiles". Dans l’édition canadienne d’Entertainment Tonight, l’acteur a confié: "Cela a été la meilleure partie de cette tournée mondiale jusqu’ici. C’est super d’avoir votre famille à vos côtés car cela vous fait garder les pieds sur terre et c’est à ce moment-là qu’on réalise ce que c’est que d’avoir la tête dans les étoiles". Selon lui, il est parfois difficile d’avoir du recul lorsque l’on est acteur, et c’est précisément ce que sa famille lui permet de faire. "Quand ils sont présents à mes côtés, alors je redeviens moi-même" a-t-il révélé.

La star de "Passengers" qui incarne Star-Lord dans les "Gardiens de la Galaxie" s’est également confié avec sa relation avec Kurt Russell qui joue son père dans le film. Ce n’était pas facile selon lui d’agir en tant que collègue et non en tant que "fan" de l’acteur. "Il faut apprendre à être détaché" a-t-il déclaré, Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver est de dépasser cela, car lui et moi avons compris que ça ne servait à rien. Alors nous l’avons dépassé presque immédiatement et nous nous sommes liés grâce à nos passions communes". Selon Chris, les deux acteurs aiment notamment tous deux "la nature". "Nous aimons pêcher et chasser et beaucoup être en plein air" a-t-il dévoilé, "Il y a beaucoup de similitudes entre nous et de choses auxquelles nous pouvons nous identifier. Nous sommes justes deux mecs qui se sont rencontrés dans le métro, vous savez!". La star a aussi confié qu’il était également tous deux mariés avec des "actrice[s] blonde[s] et super sexy" et il semble apprécier la femme de Russell, Goldie Hawn. Il a déclaré : "Goldie Hawn n’est pas venue sur le tournage mais j’ai eu l’occasion de la rencontrer à plusieurs reprises et elle est géniale".