Ed Sheeran a (encore) un nouveau tatouage ! Mais cette fois-ci, c’est Saoirse Ronan alias l’actrice qui joue dans le clip de son titre "Galway Girl" qui a décidé de le tatouer et de lui faire une blague. La jeune femme de 23 an a décidé d’inscrire "Galway Grill" au lieu de "Galway Girl" sur le bras du chanteur alors que les deux stars tournaient le clip.

Ed a fait cette révélation lors de son concert à la SSE Hydro à Glasgow ce dimanche. Il a déclaré sur scène : "Alors qu’on filmait [le clip], elle devait me faire un tatouage ou il était écrit "Galway Girl de son point de vue. Mais en vérité, il était écrit "Galway Grill. G-R-I-L-L". La star britannique était visiblement énervé par la chose puisqu’il a même raconté que la jeune femme "s’est vraiment bien fichue de lui". Ed n’est cependant pas rancunier puisqu’il a ensuite confié qu’il était "en fait assez fier d’elle" et que lui-même ferait ce genre de blagues. Et si l’interprète de "Shape of You" est un fan de tatouages, il a parfois du mal à supporter la douleur. Son tatoueur Kevin Paul a récemment révélé qu’il s’était même "évanoui" durant une séance où il devait se faire tatouer la Sagrada Familia sur son estomac. Même si selon Kevin, Ed est son client le plus "tenace". Il a confié à BANG Showbiz : "Ed supporte vraiment super bien la douleur.(…) Maintenant, je le tatoue environ pendant 3 ou 4 heures à chaque fois." Un vrai dur à cuire ce Ed !