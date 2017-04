Harry Styles aurait-il copié les Badfinger ? C’est ce que les fans du groupe affirment. Selon eux, le riff de guitare du morceau "Ever Since New York" serait très similaire à celui joué dans "Baby Blue", sorti en 1971. Le jeune homme a récemment interprété le morceau sur le plateau du "Saturday Night Live" et tout semblait bien aller pour lui puisque son autre titre "Sign of The Times" est troisième des ventes au niveau mondial cette semaine. Mais il semble maintenant tourmenté par cette affaire qui vient compliquer son début de carrière solo. Une source aurait confié au magazine The Sun : "C’est vraiment la dernière chose dont Harry avait besoin. Sa carrière solo ne va pas tout à fait comme il le voudrait et c’est une nouvelle distraction pour lui". Harry est très fier de son nouveau morceau et "être accusé d’avoir piqué un riff l’a profondément blessé".

Mais les accusations pour plagiat sont monnaie courante dans le milieu de la musique. Ed Sheeran a subi les mêmes accusations, il y a quelques jours, pour son titre "Photograph", où il aurait copié "note pour note" un morceau de Matt Cardle intitulé "Amazing" . L’affaire avait finalement été réglée à l’amiable.