Même si Harry ne sait pas si c’est le cas, il a récemment confié qu’il pensait que Taylor Swift lui avait plus ou moins dédié deux de ses titres. La rumeur veut que ces deux morceaux soient "Style" et "Out of the Woods" et selon Harry, Taylor lui aurait fait passer un "message subliminal" à travers ceux-ci.

"Je ne sais pas si ces morceaux sont sur moi ou pas, mais le truc est qu’elle est tellement douée qu’ils sont partout." a-t-il confié, "J »écris à partir de mon expérience, comme tout le monde. Je suis chanceux si tout [ce qui s’est passé entre nous] l’a aidée à créer des chansons. C’est ce qui vous touche. Ce sont les trucs les plus difficiles à dire, et ce dont je parle le moins. Je ne dirai jamais rien à personne [à propos de notre couple]". Et quand on lui a demandé s’il aimait les chansons, il a répondu : "Oui et non", avant d’expliquer : "Elle n’a pas besoin de moi pour lui dire qu’elles sont biens. Ce sont des super chansons… C’est le message subliminal le plus génial que je n’ai jamais vu." L’interpète de "Sign of the Times" a ensuite remercié Taylor d’avoir rendu hommage à leur temps passé ensemble dans ses chansons et s’est adressé à elle : "Tu célèbres le fait que c’était quelque chose de fort et qui t’a procuré des émotions, au lieu de dire ‘Ca n’a pas marché et c’est mauvais’. Et si tu rencontres cette personne par hasard, c’est peut être bizarre, mais vous avez partagé quelque chose. Rencontrer quelqu’un d’autre, partager ces expériences-là, c’est ce qu’il y a de mieux. Alors merci". Enfin le beau brun est revenu sur leur second rendez-vous amoureux, où des paparazzis les avaient suivi à Central Park et les avaient pris en photo. Il a confié "Quand je vois les photos prises ce jour-là, cela me fait penser au fait que les relations sont difficiles à n’importe quel âge. Et si on y ajoute qu’on ne comprend pas toujours comment les choses marchent à 18 ans, essayer d’y voir clair avec tous ces trucs n’a pas rendu les choses faciles".