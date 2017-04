Après Jennifer Aniston, c’est au tour de Julia Roberts d’être désignée "plus belle femme du monde". C’est la 5ème fois que Julia obtient ce titre puisqu’elle avait déjà été désignée en tant que telle en 1991, 2000 et 2005. "A ce propos, Julia a confié au rédacteur en chef du magazine People qu’elle était "très flattée". Elle a aussi félicité George Clooney, sa co-star dans "Money Monster", qui a remporté le titre d’ "Homme le Plus Sexy" de l’année. "Je le mentionnerai dans ma carte de Noël aux Clooney cette année" a-t-elle plaisanté.

Mais Julia ne s’est pas toujours sentie bien dans sa peau. Elle a également confié au magazine qu’elle ne pensait pas que le film "Pretty Woman" changerait sa vie à ce point. "Les gens me disent ‘Quand Pretty Woman est sorti, cela a du vraiment changer ta vie’ et c’est un peu devenu une blague mais la vérité est que j’étais partie de chez moi quand il est sorti. J’étais dans un autre cinéma dans cette petite ville, qui passait "Star Wars". Je me souviens d’avoir lu ‘Pretty Woman est sorti cette semaine et a fait beaucoup d’entrées" et je me suis demandée ‘Est-ce vraiment beaucoup d’argent? Est-ce que c’est une bonne chose? Je ne savais pas vraiment". En tout cas Julia n’a pas volé son titre de "Pretty Woman"!