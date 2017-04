Pas facile de concilier vie de maman et carrière d’actrice pour Katherine Heigl! La star de "Grey’s Anatomy" est en pleine promotion de son film "Unforgettable" mais elle doit en même temps s’occuper de son fils de trois mois, le petit Josh. "Essayer de tirer mon lait ou allaiter entre les interviews a été très intéressant. C’est un monde complètement nouveau pour moi"a-t-elle déclaré. Katherine a également deux filles adoptées, Naleigh, 8 ans et Adalaide, 4 ans avec son mari Josh Kelley mais c’est la première fois qu’elle doit s’occuper d’un nourrisson. Elle a même dévoilé qu’elle avait du tirer son lait aux toilettes alors qu’elle était présente sur l’émission "Jimmy Kimmel Live!" plus tôt dans la semaine. "C’est très bizarre, honnêtement", a-t-elle avoué. "Mais ce qui est le mieux pour le bébé est aussi le mieux pour la mère!"

La belle se plaît bien dans son rôle de mère puisqu’elle a confié que son mari et elle "adoraient" embarrasser ses filles ou ses nièces. "On adore les embarrasser. Josh connait des histoires embarrassantes géniales". Par exemple, le compositeur a récemment porté la robe de chambre rose de Katherine afin de conduire ses nièces à l’arrêt de bus tous les matins. Elle a expliqué : "Il sort de la voiture et il leur dit au revoir d’un signe de la main pour que tous leurs camarades le voient dans la robe de chambre rose…C’est génial." Pauvres enfants….