Etre malade peut avoir du bon! Kim Kardashian a récemment confié sur Twitter qu’elle avait réussi à perdre plus de deux kilos grâce à une grippe. Elle a écrit : "La grippe peut être un super régime. Je suis trop contente que cela arrive à temps pour le Met lol #2,7kilosenmoins".

Kim semble avoir beaucoup de problèmes avec son poids depuis sa grossesse car la bimbo avait confié l’an dernier qu’elle refusait que son mari, Kanye West, la voit nue après qu’elle a donné naissance à leur fils Saint, en décembre 2015. "J’adore les courbes, mais je n’aime pas que mes fesses et mes hanches soient si grosses. J’ai vraiment des problèmes de confiance en moi. Mon derrière était énorme [après avoir accouché]. Je marchais à reculons pour ne pas qu’il puisse voir. Et je me sentait tellement mal dans les cabines d’essayage, je lui disais ‘Bébé, ne me regarde pas’" avait confié la belle brune. Kanye a cependant toujours été là pour encourager Kim et pour l’aider à se sentir bien dans sa peau. Elle avait confié : "Je savais que je commençais à être plus jolie quand mon mari a commencé à me dire : ‘Bébé tu es très belle!’ Il ne m’a jamais fait sentir peu sûre de moi. Mais je savais toujours qu’il voyait une différence".