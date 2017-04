Qui a dit que la tendresse était nécessaire au sein d’un couple ? Certainement pas Alec Baldwin ! L’acteur a confié avoir apprécié le comportement de sa femme Hilaria dans les moments difficiles. Celle-ci n’aurait pas du tout été indulgente avec lui et c’est tout ce dont Alec avait besoin. Il a déclaré : « Ma femme a des réactions merveilleuses. Si je pleure, en parlant de quelque chose, ma femme se tournera vers moi et me dira ‘Personne n’est désolé pour toi Alec Baldwin’ ». Il a même ajouté: « Elle serait capable de sortir dans la rue et de demander aux gens: ‘Est-ce que tu es désolé pour Alec Baldwin ? Quelqu’un ?’». Alec soutient que ce traitement était vraiment ce qu’il lui fallait. L’acteur qui prêtait récemment sa voix au personnage principal du film d’animation « Baby Boss » a longtemps manqué de confiance en lui.

Le comédien de 59 ans admet aujourd’hui qu’il était « très, très paranoïaque » au sujet de son personnage public quand il était plus jeune, il avait peur de ce que pouvaient dire les medias. Mais il a compris qu’il était seulement responsable des propos qu’il a pu tenir.

Il a confié au site Gothamist : « A certains moments de ma vie, [je pensais] que la presse ne m’avait pas épargné, il n’avait pas communiqué ce que je voulais communiquer et je ne suis pas seulement déçu de ne pas avoir pu communiquer ce que je voulais, je pensais également qu’ils étaient injustes envers moi et qu’ils voulaient ma peau. Je suis très paranoïaque. »