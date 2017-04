Les Spice Girls sont prêtes à sortir de nouveaux titres! Depuis que Mel B a décidé de divorcer avec Stephen Belafonte, le jeune femme est libre de revoir ses amies Geri Horner et Emma Bunton et surtout de travailler avec elle. Selon une source, l’ancien compagnon de Mel aurait été très strict avec elle et lui aurait empêché de fréquenter les chanteuses durant leur relation. Cette même source a confié au Sun que "Stephen avait toujours une présence trop imposante. Mais maintenant qu’il est loin, Mel va pouvoir s’amuser de nouveau!" Geri avait également confirmé que le trio devait se réunir sous peu. Elle avait déclaré : "Nous ne nous reformons pas immédiatement, mais dans un futur proche, oui". Les trois stars ont déjà enregistré un nouveau titre ensemble intitulé "Song For Her", qui avait fuité sur Internet courant novembre.

Ce retour se fera cependant sans Victoria Beckham alias "Posh Spice". La jolie brune avait précédemment déclaré qu’elle ne souhaitait pas chanter aux côtés des filles mais qu’elle leur souhaitait beaucoup de chance "en tant que nouveau groupe". "Je pense qu’elle devrait chanter de nouveaux morceaux" avait-elle affirmé. "Parce que ce que nous faisions en tant que Spice Girls était tellement spécial. Si elles chantaient ces morceaux, je pense que ce serait un peu triste".