Rosie Huntington-Whiteley n’est pas du genre à ressasser le passé. La belle blonde fêtait son 30ème anniversaire ce mardi en compagnie de son mari Jason Statham au Soho House à Malibu et elle a posté un peu plus tard une photo pour remercier sa famille, ses amis et ses fans. Sur le post, on peut la voir radieuse, vêtue de noir et attablée en train de poser avec son gâteau d’anniversaire et elle a écrit en légende : "Merci tout le monde pour tous vos voeux d’anniversaire ! Ce 30 ème anniversaire a empli mon coeur d’amour et de chaleur. C’est une étape importante et je ne peux pas m’empêcher de regarder en arrière, de penser et de sourire en pensant à tout ce que la vie m’a apporté. Je regarde aussi vers l’avenir et je me dis que ma vie est sur le point de commencer".

Et si selon Rosie ses jeunes années ont été "très animées", elle se sent désormais prête à vivre la prochaine phase de sa vie et notamment la naissance de son bébé. "Je suis tellement reconnaissante pour tous les moments incroyables que j’ai vécu jusqu’ici et principalement car tous les gens que j’ai rencontré m’ont touchée et ma famille ainsi que mes amis m’ont apporté beaucoup d’amour et de joie"a-t-elle écrit. Enfin elle a terminé sur une note pleine d’espoir et a ajouté : "Bye Bye les 20 ans, vous étiez très animées mais bonjour la trentaine, j’ai hâte de voir ce que tu me réserves! # JustGettingStarted #1987". On lui souhaite beaucoup de bonheur pour les années à venir !