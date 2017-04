Deux ans après leur rupture, Sienna Miller et Tom Sturridge s’entendent très bien. C’est ce qu’a affirmé la jolie blonde de 35 ans au magazine Allure. Les deux acteurs habitent très près l’un de l’autre à New York, ce qui leur permet d’élever ensemble leur fille Marlowe, 4 ans. "On la couche ensemble tous les soirs. Nous nous sommes dits que l’idéal serait que nous soyons ensemble le plus possible, et heureusement on s’adore et on est même meilleurs amis, donc ça marche bien" a révélé Sienna. La fashionista a néanmoins affirmé que cela était "compliqué" entre elle et l’acteur, comme entre n’importe quel autre couple de divorcés.

Et même si la star de "A vif!" adore être maman, cela peut être "accablant". "C’est une expérience qui vous enrichit et qui vous comble, mais en même temps, parfois je regarde ces gens qui n’ont aucune responsabilité et j’ai l’impression que cette responsabilité est accablante" a-t-elle expliqué.

De plus, être mère n’est pas toujours très glamour. Sienna en a d’ailleurs fait l’expérience avec sa fille comme elle l’a expliqué : "L’autre jour, j’ai entendu ‘Maman!’ du haut des escaliers. Alors j’ai dit : ‘J’arrive, j’arrive’. Et au fur et à mesure que je me rapprochais du palier, je sentais comme une odeur de vomi. Elle avait vomi depuis son lit en hauteur, alors il y avait des éclaboussures partout, sur les quatre murs." Mais ce n’est pas tout car Sienna a ensuite raconté qu’elle avait glissé sur le vomi et s’était cognée la tête avant de devoir laver sa fille en pleurs dans la baignoire pendant que son chien léchait les vêtements de la fillette. Cela n’ a pas été facile pour l’actrice qui se souvient : "Je la mets dans le bain, puis dans mon lit et je reste là, à poil, en train de nettoyer le sol et en pleurant et il est minuit. Vous savez, c’est ça la vie de parent!"