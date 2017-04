Pour Angelina Jolie, le métier d’acteur ne sert à rien si on ne s’engage pas dans une cause. La star a récemment confié au magazine Marie Claire que c’était pour elle une "joie d’être une artiste" mais qu’elle sentait que son devoir était d’utiliser sa célébrité pour "aider les autres". "Cela n’a pas vraiment de sens sauf si on travaille à quelque chose qui est utile de quelque façon que ce soit" a-t-elle affirmé.

La star de "Maléfique", qui depuis peu est l’égérie du parfum "Mon Guerlain" par Guerlain, a également souligné l’importance de travailler avec une marque qui partage ses "valeurs". "C’est très important et c’est quelque chose dont j’ai discuté longuement avec Guerlain. J’ai vérifié leurs engagements dans le développement durable et d’où viennent leur ingrédients avant d’accepter de travailler pour eux". Et Angelina s’est dite "impressionnée" par leur "grand sens des responsabilités envers les gens avec qui ils travaillent et l’environnement". Etre un sex-symbol et être écolo ne sont pas incompatibles !