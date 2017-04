Céline Dion a du mal à supporter la solitude. La diva a récemment confié au journal The Sun que depuis la mort de son mari René Angeli, en janvier 2016, elle ne peut plus dormir seule. Ainsi, elle dort avec ses jumeaux de 6 ans, Nelson et Eddy. "Je fais tout pour ne pas être seule. J’ai acheté un très très grand lit et je dors avec mes jumeaux. Il me réconfortent beaucoup. J’ai besoin d’eux. J’ai besoin d’eux près de moi" a-t-elle révélé. Mais l’interprète de "My Heart Will Go On" n’empêche pas ses garçons de dormir dans leur lit quand ils le souhaitent. Elle a expliqué : "Et quand il est temps pour eux d’aller dans leur chambre, leur chambre est prête. Mais nous regardons beaucoup la télé ensemble. Je découvre Disney".

Celine a aussi confié que ses enfants et elle ont créé un "rituel" afin de rester en contact avec René. "Ils vont très bien car je reste forte", a-t-elle expliqué. "Cela peut paraître prétentieux mais si je ne leur montre pas le droit chemin, ils vont tout remettre en question. Papa ne revient pas mais papa est dans votre coeur". Elle a ensuite confié : "Nous l’embrassons chaque nuit. Nous avons notre petit rituel et nous disons bonne nuit à une petite photo de lui. Puis, les enfants lui parlent. Ils écrivent des petits mots qu’ils mettent dans des ballons de baudruche et nous les envoyons dans le ciel".

Mais la star a aussi avoué qu’il était de plus en plus difficile pour elle de partir en tournée dans le monde car elle est seule à avoir la responsabilité de ses enfants depuis la mort de son mari. Elle a révélé : "Partir en tournée internationale est très difficile quand vous avez 3 enfants et parcourir le monde devient problématique, cela me fait peur parfois. Cela devient plus compliqué et le deuil aussi."