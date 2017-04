Jessica Chastain est une féministe affirmée et elle le fait savoir. L’actrice a récemment confié au magazine Variety qu’elle n’accepterait pas de rôle dans un film si elle sait que l’un de ses collègues masculins est plus payé qu’elle. Elle a déclaré : "Je n’accepterai plus aucun travail où je suis payée le quart de ce que mes co-stars masculines sont payées. Je n’accepte plus ça dans ma vie".

Et si la star d’ "Interstellar" avoue qu’elle se fiche de son salaire car elle pense que les acteurs sont "surpayés" pour le travail qu’ils font, elle a tout de même déclaré : "Je ne veux pas être sur un tournage où je fais le même travail qu’un autre et qu’il soit payé cinq fois plus que ce que je gagne". D’ailleurs Jessica a récemment décliné un rôle dans un grand film pour cette raison. "J’ai refusé et ils ne m’ont pas recontactée. Je me souviens qu’après je me disais : ‘Mais qu’est-ce que j’ai fait? Peut-être était-ce une erreur.’ Mais ça n’en était pas une, car tout le monde a entendu parler de ce que j’ai fait dans le monde du cinéma". La belle rousse est bien consciente qu’ainsi, elle se crée une réputation et elle espère ainsi faire changer les choses : "Même si j’ai perdu ce rôle, j’ai créé une limite. J’ai tracé une ligne dans le sable".