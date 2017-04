Lea Michele n’arrive pas à faire le deuil de Cory Monteith. La star de "Glee" avait écrit une chanson intitulée "Hey You" à propos de son ex petit-ami décédé en juillet 2013, mais elle avait pensé a ne peut-être pas l’inclure dans son album "Places" car il est encore trop difficile pour elle d’évoquer la perte de son amoureux. Elle a révélé au magazine PrideSource : "Au début , je ne pensais pas inclure ça dans l’album. C’est un sujet très sensible pour moi et il est difficile d’en parler, et je ne voulais pas enregistrer quelque chose dont je ne pouvais pas parler. Mais je trouvais cela tellement beau. Cela ne parlait pas de perte ou de tristesse. Cela parlait d’amour et de joie. Je l’aime tellement, et j’ai vraiment l’impression que cela représente qui je suis et tout ce que j’ai enduré dans ma vie. Je n’en parle pas en dehors de ça. Si vous venez à mon concert, c’est comme ça que vous allez me voir m’ouvrir et comprendre ce que ces chansons signifient vraiment pour moi".

Lea a également révélé que la chanson sur la mort de Cory était "très spéciale", et que si elle laissait aux gens la liberté de l’interpréter, elle avait décidé que le titre serait "une chanson sur le deuil qui ne serait pas forcément triste". "Je voulais montrer ce beau moment et montrer qu’il y a une histoire profonde derrière ce dont je parle durant mon concert".

Enfin, la chanteuse a confié qu’elle voulait que ses chansons se concentrent plus sur elle que sur d’autres artistes et qu’elle voulait trouver son propre style. Elle a affirmé : "Je me disais : ‘Je veux que cette chanson ressemble à celle de Katy Perry’, et ‘Je veux que cette chanson ressemble à celle de Kelly Clarkson’. Mais cette fois dans le studio je me disais : ‘Non? Je ne peux pas ressembler à quelqu’un d’autre autre que moi’."