Quand Mariah Carey fait un cadeau, elle n’hésite pas à y mettre le prix ! La chanteuse de 47 ans a décidé d’organiser une petite fête ce mercredi afin de célébrer les 44 ans de sa manager Stella Bulochnikov au Catch, un restaurant à l’Est d’Hollywood et elle a décidé de lui offrir une valise Louis Vuitton pour l’occasion. Selon un témoin, Mariah l’a "faite rouler depuis le fond de la pièce et elle avait des pétards d’anniversaire. Elle était suivie d’une serveuse avec d’autres pétards et du champagne". Une autre source aurait confié à Page Six que "Stella était aux anges du début à la fin. Ses filles lui ont même offert un sac Balenciaga".

Un peu plus tard, Stella a posté une photo prise lors de la soirée sur son compte Instagram où on peut la voir avec Mariah en tenue de soirée. Et la belle brune a écrit en légende: "La fille la plus magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur et avec une si belle et si festive âme. Tu donnes vie à tout ce que tu touches #mimi #family #rideordie #fuckingloveyou @mariahcarey". L’amitié n’a pas de prix !