Victoria Beckham a reçu l’une des plus hautes distinctions du Royaume-Uni. La star a été remerciée par la famille royale pour ses services rendus à l’état britannique lors d’une cérémonie, qui avait lieu à Buckingham Palace à Londres, ce mercredi. Et c’est le Prince William lui-même qui a remis la médaille à Victoria sous les yeux de la famille royale et des Beckham, présents pour l’occasion.

Après avoir reçu la médaille d’Officier de l’Empire Britannique, Madame Beckham tenu un discours de remerciements et a notamment déclaré : "C’était un plaisir absolu d’être à Buckingham Palace aujourd’hui. Je suis fière d’être britannique, honorée et remplie d’humilité de recevoir mon OBE ("Order of the British Empire) des mains du Duc de Cambridge," avant d’affirmer : "Si vos rêves sont assez grands et que vous travaillez dur, vous pouvez accomplir de grandes choses. Je suis tellement heureuse de partager cette occasion spéciale avec mes parents et mon mari. Sans leur amour et leur soutien, rien de tout cela ne serait possible."

Victoria est donc le deuxième membre de la famille Beckham à recevoir le prix puisque son mari David Beckham en avait été décoré en 2003. Ce dernier était présent lors de la cérémonie avec leur fils de 14 ans, Romeo, qui a partagé un cliché de sa mère afin de la féliciter. Le jeune homme a écrit :"Je voudrais vous confier à quel point je suis fier de ma mère qui a reçu son OBE aujourd’hui… Elle travaille tellement dur et elle mérite vraiment cet honneur. On t’aime maman ! @victoriabeckham".