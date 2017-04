Selon Bella Thorne, à Hollywood, c’est la jungle de l’amour! La belle rousse a déclaré à Entertainment Tonight à propos du milieu du showbusiness : "Je ne pense pas qu’il y ait de règle. Mais j’en ai vraiment aucune idée. Je n’arrive pas à trouver par moi-même". La star de "Shake it up" est néamoins déjà sortie avec plusieurs stars comme Tyler Posey et Charlie Puth dans le passé mais elle reste célibataire pour le moment.

La jeune fille de 19 ans avait confié auparavant qu’elle était "vraiment très célibataire". "Je ne pourrais pas être plus célibataire, a-t-elle confié, C’est la première fois que je suis célibataire depuis aussi longtemps… Il y a tellement de règles que je n’apprécie pas lors des rencards". Bella avait également confié qu’Hollywood n’était pas le meilleur endroit pour avoir des relations amoureuses. Elle avait alors dit ;" Sortir avec quelqu’un à Hollywood est horrible. Les gens sont fous des réseaux sociaux et parfois, je sors avec des gens dont des filles sont amoureuses. Elle les aiment vraiment et veulent me tuer. Littéralement! Je recevais des menaces de morts, des vraies menaces sur Twitter".