Pas de Botox pour Céline Dion! La star a décidé qu’elle n’aurait pas recours à ce type d’injection car elle a peur que cela l’empêche de se connecter de manière émotionnelle avec le public lorsqu’elle chante. Elle a déclaré au Sun : "Bien sûr, cela m’importe car je suis très fière d’être une femme. Je cherche ce que je pourrais m’injecter dans les magazines. Pas pour être différente, mais pour l’entretien. Je suis toujours très ouverte à ce que le futur monde de l’esthétique nous apportera, quelque chose de réversible par exemple."

Et si Céline "adorerait" changer son image, elle serait "extrêmement prudente" si elle avait recours à la chirurgie. "Je ne peux pas utiliser le Botox, a-t-elle déclaré, Je ne peux pas car je suis une chanteuse. Si l’injection va trop loin, cela peut paralyser mon visage. Et si je chante et que rien de bouge, je ne pense pas que cela aurait le même impact". Et l’interprète de "The Power of Love" ne veut pas "perdre" son "émotion" et sa "conviction" avec le public.