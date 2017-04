Même s’il fait partie des 100 personnalités les plus influentes de 2017 selon le Time Magazine, Ed Sheeran n’aurait jamais pensé être récompensé pour sa musique. Et c’est son amie Taylor Swift qui lui a rendu hommage pour l’occasion. Elle a révélé au Time qu’il avait même été souvent "démoralisé", mais qu’elle lui avait redonné confiance en lui. La chanteuse a confié : "Il y a quelques années, il était démoralisé car il a dû accepter qu’il avait été battu, et il m’a dit : ‘Je ne gagnerai jamais de Grammy’. ‘Mais si tu vas en gagner un’ , lui ai-je dit, Un de ces jours, du vas tout raffler’." Puis l’interprète de "Out of the Woods" a raconté que quelques semaines après leur conversation, elle l’avait revu dans un magasin de chaussures de Londres où elle choisissait ses vêtements en vue de ses répétitions. Ed lui avait alors dit : "Il faut que tu entendes ça". "C’était une chanson qu’il venait juste de terminer qui s’appelait ‘Thinking Out Loud’, a-t-elle affirmé, ce qui lui a permis de gagner le prix de la Chanson de l’année aux Grammy Awards 2016".

