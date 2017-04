Harry Styles fait ses débuts au cinéma dans la prochaine saga de guerre de Christopher Nolan, actuellement en préparation nommé « Dunkerque ». Le chanteur de 23 ans a expliqué avoir adoré travailler sur un film aussi « ambitieux ». Il a déclaré au magazine « Rolling Stone » : « Certaines choses sont complètements folles sur le tournage. C’est un film vraiment ambitieux. Et c’était dur, le personnage est lui aussi très dur mais j’ai adoré le faire. » L’Interprète de « Sign of the Times » a même dû effectué un relooking pour le rôle et a coupé ses longues boucles. Il a également admis qu’il avait l’impression de se mettre « à nu » grâce à ce personnage.

De son côté Christopher Nolan a également partagé les raisons pour lesquelles il avait choisi Harry. Il a confié qu’il souhaitait un acteur inconnu ou un acteur ne possédant pas une grande expérience au cinéma. Il a expliqué : « J’ai auditionné littéralement des milliers de jeunes hommes […] Et c’était lui. » Voilà ainsi une nouvelle carrière qui voit le jour pour le jeune Harry Styles.