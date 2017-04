Hilary Duff et Matthew Koma ne sont officiellement plus ensemble! La star de la sitcom "Lizzie McGuire" et l’interprète de "Kisses Back" ont décidé de se séparee d’un commun accord à cause de leurs emplois du temps surchargés. Ils restent cependant en bons termes selon E! Entertainment.

Leur relation aura donc seulement duré quelque mois puisque les stars l’avaient officialisée en faisant leur première apparition en tant que couple le 28 janvier dernier au Chateau Marmont. Il s’étaient rencontrés en 2015 lorsqu’ils avaient collaboré sur l’album d’Hilary intitulé "Sparks" et Koma avait coécrit et produit plusieurs de ses titres comme "Confetti", "Arms Around a Memory" et "Breathe in. Breathe out".