Cuba Gooding Sr est décédé à l’âge de 72 ans. Le chanteur a été retrouvé près de sa Jaguar, affalé sur une roue ce jeudi à San Fernando Valley. La police aurait retrouvé des bouteilles d’alcool vides dans la voiture et pensent qu’il est décédé d’une overdose. Selon TMZ, les pompiers auraient essayé de le réanimer peu avant 13h heure locale mais il était déjà trop tard. Le Capitaine Paul Vernon l’unité de police de Los Angeles de Topanga Aera a tweeté : "Enquête sur décès. La police s’est rendu à Ventura et Farralone après qu’un adulte a été retrouvé mort dans une voiture. Les causes de la mort restent à déterminer. Nous ne PENSONS PAS qu’il s’agisse d’un homicide.#policedelosangeles." Puis "Enquête sur décès. A ce stade, il semblerait que la mort n’est pas due à un homicide, le bureau du médecin légiste analysera le corps plus tard #policedelosangeles".

Cuba Gooding Sr était le père de l’acteur Cuba Gooding Jr et le leader du groupe The Main Ingredient. Il était aussi le père d’Omar, Tommy et April, qu’il avait eu avec sa femme Shirley Gooding. La star s’était marié avec Shirley en 1966 avant de se séparer, tout en restant mariés jusqu’en 1995 de manière officielle.