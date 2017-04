Même s’ils sont divorcés, Orlando Bloom et Miranda Kerr restent en très bons termes. La star de "Pirates de Caraïbes" a même souhaité un joyeux anniversaire à son ex-femme sur Instagram jeudi dernier. Sur le post, on peut voir une photo d’une construction en bois, visiblement faite par leur fils de 6 ans, Flynn, où l’on peut lire : "J’aime ma maman" écrit avec des bâtons. Et le beau gosse a joint au cliché un petit message pour les 34 ans du top model : "#JOYEUX ANNIVERSAIRE à une maman et amie géniale". Le couple de stars avait décidé de divorcer en 2013 après trois ans de mariage, et il semblerait qu’ils aient décidé de ne pas renoncer à leur amitié pour le plus grand bonheur de leur fils.

Orlando assume parfaitement son rôle de père et il avait d’ailleurs confié précédemment que la naissance de son fils l’avait transformé. Il disait alors: "Il n’y a pas un seul moment qui a eu un aussi grand impact sur ma vie que la venue au monde de mon fils après que sa mère a dû endurer 27 heures de travail". Avant d’ajouter que "cela devrait apprendre à tous les hommes le sens du respect pour toutes les femmes de ce monde".