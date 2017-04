Rob Kardashian était-il désespéré au point de penser à se suicider. La police avait rendu visite à Rob quand celui-ci avait fait part de son état dépressif sur Snapchat après que lui et Blac Chyna se soient séparés pour de bon. Celle-ci était alors partie de chez eux en emportant ses affaires et leur fille Dream. C’est dans un épisode de "L’Incroyable Famille Kardashian" que sa soeur Kim Kardashian a récemment déclaré :"Rob avait commencé à partager ses pensées et ses sentiments sur Snapchat, et cela ne lui ressemble vraiment pas." Apparemment, son frère avait été vraiment confus quand Kim et Corey Gamble, le petit-ami de Kris Jenner à l’époque, sont alors arrivés au domicile de Rob pour vérifier que tout allait bien. Elle se souvient qu’il leur avait alors dit :"’C’est fou, la police vient de passer, au moins 8 policiers, un truc de ce genre. Est-ce que j’ai l’air saoul sur la vidéo? Je ne bois même pas".

Puis Corey avait expliqué à Rob que les gens s’inquiétaient pour lui à cause de ses posts inquiétants. "Des gens que tu ne connais même pas commencent à penser que tu es suicidaire" lui avait-il confié. Sur les vidéos, on pouvait en effet voir Rob en train de parler de Blac Chyna, les larmes aux yeux. Heureusement, sa soeur Kim a ensuite essayé de convaincre Rob de ne pas se laisser faire et lui a demandé : "Que s’est-il passé pour que tu parviennes à penser que c’est elle qui a le pouvoir? C’est toi qui a le pouvoir, Rob".