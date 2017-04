Si le doute planait sur la nature de la relation d’Amber Heard et Elon Musk depuis juillet dernier, les choses sont désormais claires comme de l’eau de roche! Et pour cause, l’actrice de « The Danish Girl » et le milliardaire ont officialisé leur relation en partageant une photo touchante d’eux sur le compte Instagram d’Elon.

Sur le cliché, le couple apparait très amoureux. La belle blonde de 31 ans marque son affection pour le créateur de l’entreprise Tesla en posant son bras sur lui. Et comme pour montrer à ses quelques 1.3 millions d’abonnés à quel point Amber est « in love » de lui, Elon a pris soin de rendre une marque de baiser clairement visible sur sa joue.

Un peu plus de trois mois après son divorce ultra-médiatisé avec Johnny Depp, Heard semble avoir repris du poil de la bête et nager dans le bonheur. Ce week-end la star de « Magic Mike XXL » et son homme d’affaires ont été aperçus en mode touristes en Australie où l’actrice tourne son prochain film « Aquaman ».