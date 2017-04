Après sa tragique disparition le 25 décembre dernier, George Michael a laissé ses proches ainsi que des millions de fans en deuil. C’est sans doute la raison pour laquelle son ancien compagnon, Fadi Fawaz, a décidé de lui rendre hommage avec une exposition. Selon une source qui s’est exprimée dans les colonnes du quotidien britannique The Sun, « Fadi est très émotif depuis le décès de George, mais il veut désormais faire quelque chose de positif et pense que [George] aurait apprécié une exposition. George était un grand fan de d’art et il a beaucoup fait pour promouvoir des artistes à travers sa fondation Goss-Michael.»

Cette nouvelle intervient après l’annonce qu’un concert en mémoire de l’interprète de « Last Christmas », un spectacle voulu par Esther Rantzen, une amie du chanteur disparu, n’a pas eu le soutien de la famille de George. Rantzen voulait rendre hommage à son ami et également lever des fonds pour la fondation de ce dernier.