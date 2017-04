Tel père, tel fils! Paul Hewson alias Bono, le leader de U2 a récemment confié qu’il voulait éduquer ses 4 enfants Jordan, Eve, Elijah et John en matière de musique. La star a confié à la station de radio britannique BBC Radio 2 que son fils de 17 ans, Elijah, était particulièrement intéressé par le rock des années 90 et qu’il avait décidé de lui faire écouter les chansons d’Oasis. En parlant de son fils Elijah il a déclaré : " Je lui ai fait découvrir tout le répertoire des 90’s, a-t-il révélé, Noel Gallagher, Stones Roses, Oasis, tout ça. Il découvre cela et je le redécouvre avec lui. En vinyl." Bono garde ainsi un tourne-disque dans la cuisine de la demeure familiale afin que tout le monde puisse en profiter.

Il a également dévoilé que ses enfants l’avaient aidé à organiser un certain nombre des "soirées" et a avoué qu’ils étaient meilleurs que lui en organisation d’évènements. "Nous faisons des soirées à la maison, même si les meilleures sont organisées par mes fils et mes filles."

Bono essaie apparemment de se rapprocher de la jeunesse sur tous les terrains puisque le chanteur est en featuring avec le rappeur Kendrick Lamar sur son dernier album "DAMN." sorti le 14 avril dernier.