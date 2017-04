Malgré qu’il vienne d’un milieu aisé, Damian Lewis se considère comme une "minorité" dans le milieu du cinéma. La star de "Homeland" a confié au journal The Guardian qu’il ne pensait pas qu’il existe de problème d’homogénéité sociale dans le milieu du cinéma britannique. L’industrie a cependant été beaucoup critiquée pour le fait que trop de stars sont blanches, ont reçu une éducation privée et viennent des classes moyennes ces 12 derniers mois. Mais pour Lewis qui a cependant étudié au prestigieux Eton College (connu pour compter parmi ses élèves les Prince William et Harry), ce n’est pas le cas. "Il existe une poignée d’acteurs venant de milieux favorisés et qui ont très bien réussi et bien sur, cela fait la une des journaux, a-t-il confié, Mais partout où je travaille, en tant qu’acteur éduqué à Eton, je fais toujours partie d’une minorité. Ce qui est vrai et toujours gratifiant dans le métier d’acteur est que tout le monde a une histoire similaire et vient d’une minorité, quelque soit votre milieu".

Cependant, une recherche de la fondation Sutton a récemment montré que 42% des vainqueurs des BAFTA avaient fréquenté une école privée comparé aux 25% qui ont été dans une école publique non sélective.

L’acteur écossais James McAvoy était revenu sur ce problème en février dernier dans une interview au magazine New Statesman et il avait confié que pour lui la situation était "nocive" à la société. Il avait déclaré : "C’est un monde effrayant dans lequel nous vivons puisqu’il existe une toute petite part de la société qui a le monopole des arts, et la culture devient représentative non plus de tout le monde mais seulement d’une infime partie de celui-ci".