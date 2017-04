Chez les Kardashian-Jenner tous les coups semblent être permis! A l’heure où Rob Kardashian rencontre des difficultés au sein du couple qu’il forme avec Blac Chyna -mère de sa fille de cinq mois, Dream- Kylie n’a pas hésité a qualifié leur romance de « malsaine », affirmant que voir son frère souffrir lui faisait beaucoup de mal.

Dans le dernier épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian », la jeune femme a déclaré : « C’est vraiment difficile de soutenir une relation aussi malsaine, en particulier quand mon frère souffre et que cela finit par m’affecter. J’aimerais juste qu’ils arrêtent tous les deux de faire des montagnes russes. »

Toutefois Kylie a quand même tenté de soutenir cette relation qu’elle n’approuvait pas au départ. Pour rappel, Blac Chyna, ancienne fiancée et mère du fils de Tyga, était l’ennemie jurée de la jeune femme qui entretient depuis près de deux ans une relation en dent de scie avec le rappeur. Néanmoins pour prouver sa bonne foi, Kylie avait décidé de laisser Rob, Blac et leur fille vivre dans une de ses nombreuses propriétés de Los Angeles. Mais Kylie, n’a pas du tout apprécié que Blac, en colère contre Rob, saccage sa demeure.

La petite dernière du clan Kardashian-Jenner a expliqué « J’ai accepté [leur histoire], car Chyna et moi avons laissé nos différends derrière nous et parce que mon frère avait l’air heureux et je voulais qu’il profite de sa nouvelle vie. […] Mais quand ma mère m’a appris ce qui se passait chez moi. Et qu’apparemment Chyna avait lancé quelque chose sur la télévision que j’ai laissée là-bas. J’ai trouvé ça vraiment irrespectueux d’agir comme ça dans la maison de quelqu’un d’autre. »