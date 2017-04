Le groupe de fille Little Mix composée de Jesy Nelson, de Jade Thirlwall, de Perrie Edwards et de Leigh-Anne Pinnock ne savait pas que le morceau « Shape of You » leur était à l’origine destiné.

Leigh-Anne a déclaré à « Entertainment Tonight »: Nous n’en avions aucune idée. J’ai vu quelque chose dans la presse récemment à propos de ça et je me suis dit: « C’est incroyable !» Perrie a alors ajouté : « Il veut écrire pour nous et il est incroyable, nous l’aimons tellement. » « Nous croisons les doigts. » a rétorqué Leigh-Anne.

Révélant qu’il l’avait écrit pour les interprètes de « Touch », Ed a déclaré précédemment : « Nous l’avions commencé [la chanson] pour Little Mix et quand ont été en plein dans le morceau on s’est dit, tiens ça pourrait être top pour Rihanna ou Little Mix, et finalement nous avons décidé de le garder. »

En attendant, les filles sont actuellement en tournée aux Etats-Unis avec Ariana Grande et ont déjà révélé qu’elles étaient en pourparlers pour un 5e album. Perrie a confié en exclusivité à Bang Showbiz: « Nous n’avons pas encore commencé le prochain album. Mais nous devrions. Nous en avons discuté avec notre label. »