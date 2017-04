Liam Payne travaille actuellement sur un projet de chanson avec les stars du rap du collectif Migos.

Le chanteur Liam Payne aurait fait équipe avec le trio de hip-hop Migos – composé de Quavo, Offser et Takeoff – pour une chanson sur son premier album solo. Il souhaitait faire quelque chose de différent et tenait à se détacher de son image dans le groupe de One Direction.

Bien qu’il s’associe avec Migos – qui est devenu populaire après avoir travaillé avec Calvin Harris et Frank Ocean’s Slide – certaines sources racontent que Liam n’a pas décidé de se tourner vers le rap, il veut plutôt se rapprocher du style de collaboration entre Justin Bieber et Drake. Une source a déclaré au Sun : « Travailler avec Migos est quelque chose d’important, c’est l’un des groupes les plus appréciés au monde. » « Ce qui est sûr, c’est que ses chansons sonneront très, très différemment de ce qu’Harry Style fait. » conclu-t-il.

Mis à part Migos, le chanteur a également pu travailler avec Pharell Williams, Wiz Khalifa et Juicy J, de nombreuses collaborations qui en disent long !