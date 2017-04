Ce week-end, Machine Gun Kelly enflammait la scène du Seminole Casino dans le Sud de la Floride avec son tube « Bad Things » quand il a subitement été victime de douleurs à la poitrine. Son malaise a poussé le rappeur à interrompre sa représentation et quitter précipitamment la scène. En coulisses, les équipes paramédicales sont rapidement intervenues pour prendre en charge l’artiste de 27 ans. Le porte-parole de la star a révélé au site américain TMZ que Machine Gun Kelly s’était blessé, la semaine dernière, sur le tournage de son prochain film « Captive State » et que ces fameuses blessures avaient entraîné les douleurs dont il a souffert sur scène. Sur Twitter, le rappeur avait annoncé qu’il effectuerait lui-même ses cascades pour ce nouveau long-métrage. Il avait même indiqué avoir reçu « 65 » coups de poing à la poitrine et avoir hâte d’en finir avec le tournage de la scène en question. Il écrivait alors « Je suis toujours sur le plateau de tournage. J’ai reçu 65 coups de poing à la poitrine. Je suis quasiment sûr que je n’arrive pas à respirer. Je suis plus que prêt pour en finir avec cette scène. » Après avoir bénéficié de soins particuliers prodigués par les équipes médicales sur place, Machine Gun Kelly a pu remonter sur scène et clore son concert, pour le plus grand bonheur de ses fans.

