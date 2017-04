Es-ce la fin de Roc Nation? Jay-Z serait à la recherche d’investisseurs pour son label de disques new-yorkais. La star de 47 ans a signé un contrat de 10 ans avec la filiale Live Nation en 2008 pour plus de 150 millions de dollars, mais celui-ci touche à sa fin et le rappeur a décidé de ne pas le renouveler. Il cherche donc quelqu’un d’autre pour reprendre son label.

Live Nation de son côté espère continuer à travailler sur les tournées de Jay même si elle a décidé de ne pas racheter Roc Nation. Une source aurait confié à la Page Six du New York Post : "Le deal de Jay avec Live Nation ne sera pas renouvelé. Live Nation a acheté les droits des artistes ainsi que les morceaux enregistrés, mais il ne cherchent à renouveler aucun de ses contrats. Live Nation ne veut plus acheter des enregistrements".

Le label de l’interprète de "99 Problems" a pourtant déjà enregistré un certain nombres d’artistes renommés tels que Rihanna, Meek Mill, Shakira et Jay lui-même.

Une source membre de la filiale s’est également récemment expliqué sur le sujet et a expliqué que Roc Nation cherchait juste à continuer à assurer ses tournées : "Ils ont une relation avec Jay depuis assez longtemps, ce qui est très lucratif. Je crois que Roc Nation veut continuer avec lui pendant un certain nombre d’années".

Selon une rumeur, un des cadres de Roc Nation aurait rencontré Sir Lucian Grainge, le PDG du groupe Universal Music et lui aurait proposé de prendre le label, mais rien n’a encore été confirmé.