Mel B vient de perdre la première manche face à son mari, Stephen Belafonte, duquel elle est actuellement en train de divorcer. Les deux anciens amants se livrent une guerre sans merci. Mel avait demandé la garde exclusive de leur fille de 5 ans Madison et de sa fille Angel, 10 ans, née d’une précédente relation avec l’acteur Eddie Murphy. Quand de son côté, Stephen demandait la garde partagée et un droit de visites sur les deux fillettes, car le producteur assure être le seul père qu’Angel n’ait jamais connu. Hier le juge a décidé d’accorder un droit de visites à Stephen. Malheureusement ce droit de visite ne concernera que sa fille biologique. Quant aux visites, elles auront lieu deux fois par semaine, pendant quatre heures et devront être surveillées par un agent de la protection de l’enfance, selon des informations obtenues par E! News.

