Tom Hardy est un homme d’action et pas seulement au cinéma. L’acteur de « The Revenant » est passé « en mode superhéros » dimanche 23 avril dernier dans les rues de Londres. Il a aidé les forces de l’ordre à épingler des jeunes hommes qui venaient de dérober un vélomoteur. La star de 39 ans s’est lancé à la poursuite des individus dans les jardins du quartier de Richmond. Arun Pullen, un témoin présent au moment de l’interpellation a raconté cette expérience pour le moins incongrue. « Il y avait deux garçons sur un vélomoteur volé, ils ont grillé un feu rouge et ils sont rentrés dans une voiture. Tom devait passer par là. Il est sorti de nulle part et il a poursuivi l’un d’entre eux, il avait l’air furieux. Si le gamin était assez bête pour résister à Tom je pense qu’il se serait pris une bonne raclé.»

Apparemment après avoir rattrapé le malfrat, Tom serait allé jusqu’à le fouiller afin de s’assurer que le jeune homme ne portait pas d’arme sur lui. Puis Tom se serait écrié « J’ai attrapé ce petit ***. » Un récit digne d’un véritable blockbuster hollywoodien !