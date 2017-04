Beyoncé va offrir quatre bourses à des étudiants américains pour marquer le premier anniversaire de son album « Lemonade ». L’interprète de « Run The World» a annoncé la création des bourses «Formation Scholars» pour encourager et soutenir des jeunes femmes audacieuses et créatives.

Les bourses seront remises à quatre jeunes femmes qui suivent des études dans l’art, la musique, la littérature ou les études afro-américaines et qui font parties de quatre universités sélectionnées. « Quatre bourses seront attribuées, une par université. Les écoles sélectionnées sont Berklee College of Music, Howard Université, Parsons School of Design et Spelman College. » Annonçait CNN Reports. Et Beyoncé n’est pas la seule célébrité à offrir des bourses aux étudiants.

Rihanna a également mis en place un programme pour les étudiants des Caraïbes qui étudient aux États-Unis. Elle aimerait également devenir assez riche pour aider le plus d’enfants possible à travers le monde, Rihanna a déclaré: «Quand j’avais 5 ou 6 ans, je voyais des publicités où des enfants de mon âge qui souffraient de malnutrition ou de déshydratation. Vous savez, c’est les publicités où en donnant 25 centimes vous pouvez sauver la vie d’un enfant. Alors je commençais à compter les sous dans ma tirelire et je me demandais combien d’enfant je pouvais sauver. Et lorsque je suis devenue adolescente l’envie d’aider les enfants du monde était toujours présente, je me disais ‘quand je serai grande je les aiderai’ et j’étais loin de me douter que je serai en mesure de le faire. »