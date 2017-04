Brie Larson pense que ses amies Jennifer Lawrence et Emma Stone lui ont sauvé la vie. La star du drame «Room» se sentait seule et mal lors de la tournée promotionnelle du long-métrage. L’actrice s’est confiée au magazine Vanity Fair, elle a déclaré : «Je me sentais tellement seule et malheureuse. C’était horrible, j’en avais assez de parler de moi-même, et cela me gênait. Et puis un jour Emma m’a envoyé un mail très touchant et nous avons commencé à sympathiser. Plus tard, j’ai reçu un texto de Jen après avoir vu ‘Room’, et depuis nous ne nous quittons plus. Voilà, c’est ainsi que j’ai rencontré mes amies.» La star est très heureuse d’avoir eu la chance de rencontrer « Emma et Jen », qui sont aujourd’hui de véritables anges gardiens pour elle. En effet, pour l’actrice ses amies l’ont aidée à garder la tête hors de l’eau malgré des conditions de travail difficiles et un stress intense. Elle s’est expliquée « Je pouvais discuter de tout avec elles, de tout ce qui se passait dans ma vie. Elles m’apportaient un soutien sans faille et ne me jugeaient jamais… »

Grâce à ses nouvelles amies, l’actrice se recentre sur elle-même et ne se laisse plus ronger par son ambition et son côté perfectionniste. Brie pense que l’ambition l’a souvent freiné dans sa vie, et essaye désormais de vivre pour sa passion et non pour satisfaire ses désirs. Elle a en effet reconnu que "l’ambition" l’avait empêché de vivre pleinement et de profiter de son métier d’actrice.

Elle a confié : « J’ai toujours eu de l’ambition. Avant j’adorais ce mot, je me disais tout le temps ‘Je veux devenir la meilleure actrice’, et ce juste par ambition ». Et puis l’an dernier, j’ai réalisé que l’ambition m’empêchait de voir tout ce que pouvait m’apporter mon métier en me concentrant uniquement sur la performance. Cela m’a fait réfléchir. Depuis, j’essaye de me faire plaisir, et de choisir de faire des films qui me touchent plutôt que des films à succès. Je suis maintenant consciente qu’un rôle qui me plait peut énormément m’apporter contrairement à l’ambition qui ne me guide que vers la célébrité. »