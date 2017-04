Nouveau rebondissement chez les Jackson! L’affaire opposant la mère du roi de la pop à son neveu Trent Jackson a été classée. Il y a trois mois, Katherine Jackson a décidé de déposer plainte contre Trent qu’elle accusait de négligence et maltraitance sur personne âgée. Selon les dires de la plaignante l’homme voulait contrôler voire s’emparer de sa fortune héritée, pour la grande majorité, de son fils Michael. La matriarche du clan Jackson demandait alors au juge d’émettre une ordonnance restrictive contre l’homme qui s’occupait d’elle depuis 2009, année de la mort de la légende de la musique. Selon Katherine, Trent «a posté des caméras et des micros » chez elle et le seul endroit dans lequel elle peut avoir des « conversations privées » est sa « salle de bain ». Pourtant, aujourd’hui les avocats de Katherine jugent qu’elle n’est « pas préparée » à affronter son neveu dans un procès. Elle n’aurait pas « réalisé que les choses iraient aussi loin ». La première audience était supposée avoir lieu le mardi 25 avril dernier, mais Katherine ne s’est pas présentée au tribunal et la justice a décidé que les charges seraient abandonnées « sans préjudice », ce qui signifie que Katherine pourra déposer une nouvelle plainte contre Trent si elle le souhaite à l’avenir.

Mais l’affaire reste tout de même compliquée car Trent de son côté pense que Jermaine Jackson et ses frères sont derrière la plainte de Katherine. Selon lui, plusieurs des anciens membres des Jackson Five tirent les ficelles et tentent de manipuler leur mère pour mettre la main sur le patrimoine de l’interprète de « Thriller ». Il affirme qu’en 2012, Jermaine, Marlon et les autres ont pris Katherine en otage à son domicile et l’ont empêchée de téléphoner. Une piste qui reste plausible dans la mesure où aucun des frères de Michael Jackson ne figure sur son testament. Ce dernier ne contenait que le nom de sa mère et ceux de ses enfants Prince, Paris et Blanket. Au décès de Katherine, l’argent du roi de la pop devrait aller à ses enfants et à diverses associations.