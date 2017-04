Les One Direction font un break et c’est l’occasion pour chaque membre du boysband, composé de Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne et Harry Styles, de s’essayer à des exercices différents. Et après avoir tenté le cinéma dans la dernière superproduction de Christophe Nolan, un film historique baptisé « Dunkerque », le bel Harry souhaiterait expérimenter la présentation télévisée. Et heureusement que le jeune homme a les bons contacts! Son compatriote britannique, le présentateur James Corden qui cartonne outre-Atlantique avec son talk-show « Late Late Show With James Corden » lui a proposé de co-animer son émission pendant une semaine le mois prochain. Dans une vidéo rendue publique sur YouTube, le chanteur de 23 ans discute avec son aîné de 38 ans via FaceTime. Les deux hommes bavardent et Harry révèle qu’il envisage de se rendre à Los Angeles mais qu’il n’a nulle part où résider. James lui propose alors de « crécher » dans les studios du « Late Late Show » à condition qu’Harry accepte de prendre part au fameux programme.

