Kelly Rowland fait désormais partie des mamans branchées d’Hollywood ! La star et son mari Tim Witherspoon, ont eu un enfant, un petit bonhomme qu’ils ont prénommé Titan. Et depuis sa naissance la célèbre chanteuse de Destiny’s Child adore passer du temps avec son fils. Du haut de ses deux ans, son fils parvient à la faire retomber en enfance.

Kelly a confié : « Chaque instant à ses côtés est un moment unique. Même lorsqu’il s’amuse à sauter dans les flaques d’eau, pour lui c’est tout nouveau, c’est un jeu, et quand je le regarde faire je retombe en enfance. Alors, je l’accompagne, et on saute dans les flaques jusqu’à ce qu’on soit trempé… C’est stupide… Mais c’est ce genre de moment qui me rend heureuse. Le temps d’un instant je suis encore une enfant. »

Son fils a le don de la faire retomber en enfance et aussi celui de jouer du piano. Même si Titan n’est âgé que de deux ans, sa mère est impressionnée par son goût pour l’instrument à corde. Kelly a déclaré au magazine People: "Il joue du piano tous les jours. Chaque jour il apprend de nouvelles notes, il est passionné. Nous pensons même à lui donner des leçons de piano !"

Récemment son fils Titan lui a fait le plus beau cadeau qu’un enfant puisse faire à sa mère : lui dire « Je t’aime ». Kelly a raconté cet instant « Un soir je l’ai mis au lit, et en fermant la porte il m’a appelé en disant ‘Maman ?’, j’ai répondu ‘Oui, mon bébé ?’, puis il m’a dit ‘Je t’aime’. Ces quelques mots étaient si puissants, en fermant la porte j’ai versé une larme, je n’avais jamais ressenti autant d’émotion. C’était la première fois que mon fils me disait ‘Je t’aime’. »