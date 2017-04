Le 19 avril dernier Serena Williams a surpris tout le monde lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé, Alexis Ohanian, connu pour être le fondateur du site Reddit. Elle postait alors un cliché sur Snapchat, d’elle et de son ventre bien arrondi, légendé : « 20 semaines ». Pourtant, la championne jure qu’elle ne voulait pas annoncer sa grossesse au reste du monde sur le réseau social. Apparemment il s’agissait d’un « accident ». La sportive de 35 ans souhaitait simplement sauvegarder sa photo prise via la plateforme pour plus tard. Elle a expliqué : « En fait c’était un accident. J’étais en vacances je prenais du bon temps et j’ai cette habitude de regarder mes statuts et de prendre des photos toutes les semaines pour voir où j’en suis. Je ne l’avais pas dit à beaucoup de personnes et pour être honnête je le gardais pour moi. Vous savez comment sont les réseaux sociaux vous appuyez sur le mauvais bouton et ça dérape…» Bien que la star des courts ait dû faire face à un raz de marée de coups de fil lui demandant des explications dans les minutes suivant la fameuse publication, elle considère que cette petite erreur est loin d’être dramatique puisqu’elle prévoyait de dévoiler la vérité « cinq ou six jours plus tard ».

