Personne ne connait la vraie histoire de Madonna… Excepté la Madone elle-même! C’est en tout cas ce que pense l’interprète de « Like A Virgin » qui a violemment critiqué le biopic « Blonde Ambition » : un long-métrage en cours de réalisation qui devrait raconter la vie de la reine de la Pop. Le projet a déjà trouvé quelques soutiens à Hollywood notamment de la part des studios Universal. Mais Madonna a fait savoir à ses fans qu’elle désapprouvait totalement l’initiative en publiant un message virulent sur Instagram.

« Personne ne sait ce que je sais et ce que j’ai vu. Je suis la seule à pouvoir raconter mon histoire. Toute autre personne qui essaierait serait un charlatan et un idiot. Quelqu’un qui chercherait une gratification instantanée sans avoir à travailler. C’est vraiment le problème de notre société. » A-t-elle écrit.

Universal aurait acquis les droits sur un script de la réalisatrice et scénariste Elyse Hollander qui relate les débuts de la star de 58 ans et en particulier sa lutte pour pouvoir sortir son premier album et sa navigation dans les eaux agitées de l’industrie du showbusiness dans les années 80. Toutefois l’avis négatif de Madonna sur le biopic pourrait impacter la décision des studios Universal de mener à bien ce projet.