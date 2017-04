Caitlyn Jenner a offert une copie de son autobiographie, "The Secrets of My Life", à son ancienne épouse, Kris Jenner, avant tout le monde. Même si son livre n’est pas encore sortie, la star de "L’Incroyable Famille Kardashian" a avoué qu’elle avait laissé lire ses mémoires à Kris, et ce avant même la publication de l’ouvrage. Sur le plateau de l’émission radio "Off The Books" sur Entertainment Weekly Radio, elle a déclaré : "Je voulais que Kris ait une copie de mon autobiographie, et je voulais qu’elle la lise avant sa sortie. Alors il y a un mois et demi, je lui ai envoyé presque tout le livre, seule les dernières pages ne sont pas présentes. En gardant ces quelques pages secrètes, je maintiens le voile sur certains sujets, des sujets qui sont essentiels dans mon livre. » Et évidemment, la femme avec qui elle était mariée durant 24 ans a pris soin de lire chaque page. Malheureusement, l’avis de Kris était partagé et les deux femmes n’ont pas encore eu l’occasion d’en discuter. Kris a l’impression que son ex a dressé un portrait très négatif d’elle et n’a pas caché sa déception. Quant à Cait, la star de 67 ans a affirmé que son ex épouse faisait du « cinéma » pour pas grand chose. Caitlyn aimerait expliquer le vrai sens et la trame du livre à la momager, qui selon elle n’a pas saisi le fond de son livre.

