Jennifer va épouser David Otunga, après neuf ans d’amour. Même si l’interprète de «Remember Me» s’est fiancée avec l’ancien lutteur de 37 ans, elle ne veut pas se précipiter dans leur relation. Récemment interrogée sur son mariage lors de son apparition sur « The Ellen DeGeneres Show », elle a déclaré: « Je ne suis pas pressé. Nous sommes heureux et amoureux. Nous n’avons pas besoin de nous marier.»

Pourtant la chanteuse de 35 ans a eu un enfant avec son fiancé, David Daniel Jr. Le petit garçon âgé maintenant de 7 ans semble avoir égayé la vie de sa mère lorsque sa vie était des plus sombres. Elle aurait révélé à plusieurs de ses proches: « Mon mari, m’a sauvé la vie. Lorsque ma mère, mon neveu et mon frère se sont fait assassiner, il était à mes côté. J’ai perdu ma mère… mais grâce à lui je suis devenue mère à mon tour et puis j’ai élevé mon fils. Alors je lui répète sans cesse: ‘tu m’as sauvé la vie’. »

Lorsque Jennifer a perdu sa famille elle s’est retrouvée seule, vide et perdue. Mais son fiancé l’a soutenue, et elle se sentait plus forte à ses côtés. Jusqu’au jour de la naissance de son fils, jour où elle a commencé à revivre grâce à son rôle de mère. Elle a ajouté: « En été, j’aime faire des activités en plein air avec mon fils. Nous faisons du vélo, nous jouons au basketball et parfois nous faisons même du roller. Mon fiancé et moi-même sommes des parents très actifs. Et ça me fait plaisir, ma maternité a réussi à combler un énorme vide en moi. Et je ne pourrais jamais assez remercier mon fiancé pour ce cadeau. »