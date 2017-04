John Legend a dû adapter son emploi du temps pour pouvoir profiter de sa petite famille. Il a même décidé de faire l’impasse sur certains projets pour pouvoir passer plus de temps avec sa fille Luna, âgée de 12 mois. La star a confié : « Nous allons faire des choix, pour mieux agencer notre emploi du temps puisque maintenant nous ne sommes plus seuls, nous sommes devenus parents. Il y a des propositions auxquelles j’aurais dit oui avant, et je dis non maintenant. Il y a des choix que je fais aujourd’hui, que je n’aurais pas fait hier ». Même si le chanteur de 38 ans refuse certains projets il est loin d’arrêter sa carrière et a hâte de mener sa fille en tournée avec lui. Il a ajouté : « Je suis heureux que Chrissy et moi puissions amener Luna en tournée cet été. J’ai tellement hâte, ça va être génial. Nous faisons tout pour qu’elle soit le plus souvent avec nous. » En effet, la star a aménagé son bus de tournée en véritable nurserie, des couches, une table à langer et même un berceau. Et le papa ne s’arrête pas là, il veille à ce que sa fille ait de quoi jouer et surtout de quoi lire. Il a ajouté: « Lorsque les gens ont commencé à nous faire des cadeaux pour le bébé nous leur avons dit: " Offrez-nous des livres, et n’achetez rien de trop cher ". Elle a déjà tout ce dont elle a besoin. Par contre des livres, elle n’en aura jamais assez, plus elle en aura plus elle sera heureuse" .» Comme tous les enfants, la petite Luna adore qu’on lui raconte des histoires.

